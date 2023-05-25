Metin Lokumcu davası: Bilirkişi ve keşif talebi reddedildi

Polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu davasında ailenin bilirkişi ve keşif talebi reddedildi.

Metin Lokumcu.

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 2011’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasındaki olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 13 polis hakkındaki yargılamanın 10’nuncu duruşması, Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

ANKA’nın haberine göre tanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, taraf avukatlarının olay yerinde keşif yapılması taleplerini reddederek duruşmaya katılmayan diğer tanıkların dinlenmesi kararı verdi. Heyet, duruşmayı 26 Ekim’e erteledi.

Lokumcu ailesinin avukatı Nagihan Bulduk, karara tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Bugün polisler dinlendi, tutanağı tutan polisler dinlendi ve bizim bir tanığımız dinlendi ve hala dinlenmeye devam edecek polisler var. Tutanakta imzası bulunan polisler birbirlerinden farklı ifadelerde bulunuyor, çelişkili beyanlarda bulunuyor. Buna rağmen ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Daha önceki celselerde de olduğu gibi, bu celse de yine gazın yoğunluğun, etkisine ilişkin bilirkişi alınma talebimiz reddedildi. Hepinizi bize destek için 26 Ekim saat 11.00’de Trabzon Adliyesi’ne bekliyoruz.”