Metin Lokumcu davasında heyet değişti: Dava ertelendi

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis müdahelesi sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin davanın sekizinci duruşmasında mahkeme heyeti değişti. Avukatların keşif yapılması ve dönemin kaymakamının tanık olarak dinlenilmesi talebi reddedildi.

Öğretmen Metin Lokumcu’nun 2011’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasındaki olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesiyle ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın sekizinci duruşması bugün Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada, mahkeme başkanının ve savcının değiştiği görüldü.

ANKA’nın haberine göre Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, değişen mahkeme başkanına “Siz buraya ilk defa geldiniz. Biz sekizinci defadır buraya geliyoruz. Tarihe bir not düşün. Adil ve adalete uygun bir karar verin” dedi.

Keşif talebi

Metin Lokumcu’nun ailesinin konuşmalarının ardından avukat Meriç Eyüboğlu söz alarak, şunları dedi: “Hopa Davası olarak bilinen Hopalılar o gün yaşanan olaylar dolayısı ile yargılanıyor. O davada onlarca insan var yargılanan ve tek bir gün güvenlik sorunu olmadı. Ama Metin Lokumcu davası kaçırıldı. Trabzon’da bir yargılama yapmaya çalışırken, bir de başkan ve savcı değişikliği oldu. Bu adil yargılamaya uygun değildir. Bu yüzden de keşif yapılmasını talep ediyoruz.”

‘Emri verenler ortada yok’

Eyüboğlu’nun beyanlarının ardından avukat Sercan Aran, “Bu dosyada alt amirler ve emri uygulayanlar sanık ama emri veren dönemin kaymakamı ortada yok. Bu yargılama bu açıdan sakattır. Abdullah Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz” dedi.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte söz alan sanık polis avukatı, emri verenlerin de yargılanması gerektiği talebine katıldığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif talebini ve dönemin kaymakamının tanık olarak dinlenilmesi talebini reddederek ve tutanak polislerinin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 26-27 Ocak 2023’e erteledi.