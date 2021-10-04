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Yaramazlara biraz batar!

Manavgat’taki yangından kurtarılan hamile koyun Bursa’da doğum yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne götürülen ‘Barış’ adı verilen hamile koyun, doğum yaptı. 

Fotoğraflar: DHA

Temmuz sonunda Akdeniz ve Ege’de peş peşe çıkan yangınlarda yaralanan hayvanlar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılıp 21 gün boyunca tedavi edildikten sonra çiftliğe götürüldü.


Yangında dumandan etkilenen ve yanıkları oluşan bir koyunun tedaviye alındıktan sonra hamile olduğu anlaşıldı. Çiftlikte özenle bakılan koyun, geçen hafta doğum yaptı. Doğan kuzu, çiftlikteki herkesi sevindirdi, neşe kaynağı oldu.

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan şunları söylledi: “Manavgat yangınında yanan koyunlarımızdan bir tanesi. Sağlık durumu kötüydü. İlk aldığımızda ultrasonla baktık ve hamile olduğunu anladık. Tedavisi başladı ve iyileşti. Bursa’ya Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne geldi ve burada doğum yaptı. Bu da bizim bebeğimiz. Tabii ki yavru burada çok güzel karşılandı. Sonuçta yangından kurtarılan bir koyun yeni hayatına farklı, küçük bir hayat daha kattı. Bizim için harika bir duygu. Annesinin adını ‘Barış’ koymuştuk. Bebeğimize henüz bir isim koymadık ama çok yakında onun da bir ismi olacak.”

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