Maltepe mitinginde tabanca taşıyan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitingde, üzerlerinde tabanca, polis ve koruma rozeti, yakın koruma yazılı kimlik kartı ele geçirilen iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: CHP

Polisler, dün CHP’nin miting düzenlediği Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda protokol kapısında iki silahlı şüpheliyi tespit etti.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan D.İ. (19) ve S.E. (25) isimli şüphelilerin üst aramasında iki havalı tabanca, iki telsiz ve telsizlere bağlı kulaklık, kelepçe, polis ve koruma rozeti bulunan iki cüzdan, üzerinde yakın koruma yazılı iki kimlik kartı ele geçirildi.

Haklarında ‘Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’ kapsamında toplam 23 bin 954 lira ceza kesilen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

‘İmamoğlu’na özgürlük’ mitingi: İlk görüntüler