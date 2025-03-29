'İmamoğlu'na özgürlük' mitingi: İlk görüntüler

CHP, Maltepe Meydanı’nda ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’ düzenledi.

On binlerce insan miting alanına “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganıyla girdi. Mitingde İmamoğlu’nun serbest bırakılması için imza toplandı.

‘Turpun büyüğü sandıktan çıkacak’

Meydanda katılımcıların taşıdığı dövizler de dikkat çekti.

Bir dövizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yapıldı: “Turpun büyüğü sandıktan çıkacak.”