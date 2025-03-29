Yavaş: Belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi‘nde konuştu: “Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor.”

Maltepe Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Yavaş özetle şunları dedi:

* Bizler farklı düşünebiliriz ama cumhuriyetin çocuklarıyız ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bugün burada olmamızın bir sebebi var; çünkü vicdanlar sızlıyor, adaletin terazisi bozulmuş. Haksızlıklara, hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık.

* Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan hukuksuzca susturulmak isteniyor. Çünkü bu millet ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırıyor. Adalet terazisi bu kadar eğilirse, bir gün bu ülkenin bütün dürüst insanlarını hapiste bulabiliriz. Ama susmayacağız çünkü bir kişiye haksızlık tüm topluma tehdittir.

‘Asıl hapsetmeye çalıştıkları bir neslin özgürlük hayali’

* İnsanlarımız geçim derdine uyanıyor, gençlerimiz başka ülkeye gitmek istiyor. Çünkü iş, umut, adalet yok. Ekrem başkan haksız yapıldığı zaman ilk gençler sokağa çıktı. Biz de tıpkı sizin yaptığınız memleketimize sahip çıktık. Önderimiz bugünkü gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk’tü. Bugün o gençler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Asıl hapsetmeye çalıştıkları bir neslin özgürlük hayali. Gençlerini zindanla susturan bir ülkenin yarını olmaz. Ama bilmezler, gençlik susmaz.

* Gençler, burada toplanan yüzbinler bir çağrı yapıyor. Artık yeter. Bu ülke artık 85 milyonun evi olmalıdır. Bu ülkeden ‘Benden değilsen düşmansın’ diyenlere değil ‘Sen yoksan bir kişi eksiğiz’ diyenlere emanet edilmelidir. Gelecek sandığa konacak. O sandık gelecek. Bu saatten sonra kendini muhalefet sayan hiçbir kesimin bahanelerle ayrı kalma lüksü yok. Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz.

‘Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın’

* İçeride haksızca yatan herkes için ‘Özgürlük’ diyeceğiz. Ekrem başkan olmak üzere tüm seçilmişlere ‘Özgürlük’ diyeceğiz. Ekrem başkanın duruşma günü otobüsün üzerinde ‘Silivri kapatılsın’ demiştim. Bu ülkede özgürlüklerin hapsedilmesinin simgesi oldu artık. Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın. Başta Ekrem başkan olmak tüm tutuklu seçilmiş kişilerin serbest kalmasını yüzbinler olarak talep ediyoruz. Temennim birliğimizi koruduğumuz onları içeride tutamayacaklar. Her şey çok güzel olacak.