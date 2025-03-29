Dilek İmamoğlu: Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nde konuştu: “Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.”

CHP, Maltepe Meydanı’nda ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’ düzenledi. Mitingde ilk konuşmayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptı:

‘Birbirimize umut vermeye mecburuz’

* Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Ekrem için değil, evlatlarımız, Türkiye’miz için. Yarın milyonların yoksulluğun, çaresizliğin gölgesinde geçecek. Hak etmedikleri halde dört duvar arasında tutulanların bayram sevinci eksik kalacak. Kızım, oğullarım bu bayram babalarıyla yan yana olamayacak. Tabii arkadaşları ve aileleri de. Elbette içimiz yanıyor ama geleceğe dair inancımızı yitirmeyeceğiz. Birbirimize umut vermeye mecburuz, çünkü biz 86 milyonluk bir aileyiz.

‘Ekrem’e ceza işlemez’

* Ekrem İstanbul’un bütün sokaklarında pazarlarında huzurla dolaşır. İşte bunun için Ekrem’i cezalandırıyorlar. Milletin ona sevgisi karşısında aciz kaldıkları için. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini bildikleri için.

* İstediğiniz yapın, Ekrem’e ceza işlemez. Hangi duvar, hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir? Kim millete zincir vurabilir?

‘Türkiye kendi evlatlarına, kendi evlatları eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz, olmayacak’

* Ekrem’in tutuklanması en çok gençlere dokundu, onun için bir araya geliyorlar, demokratik tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu güzel evlatları suçlu gibi göstermeye çalışanlar, bu meydanlara iyi baksınlar. Bu ülkenin tüm gençleri bizim evladımız. Evlatlarımızı haksız hukuksuzca parmaklıklar ardına koyamazsınız, türlü türlü eziyetler yaşayamazsınız. Türkiye kendi evlatlarına, kendi evlatları eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz, olmayacak.

‘Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz’

* Adaletsizliğe, haksızlığa karşı durmanın partisi yoktur. Annelerinin yüreğini yakan yöntemlerle iktidarınız koruyamazsınız. Bu gerçeği görmediğiniz, annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. İyi insanların dualarına yenileceksiniz. Bir avuç insan yenilecek, milletçe refaha, huzura kavuşacağız. Varlığınızla güç veriyorsunuz. Tekrar etmek istiyorum; adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez. İyi ki varsınız, ya hep beraber ya hiçbirimiz.