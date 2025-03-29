Özel duyurdu: Erken seçim için 'büyük kampanya' başlatılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nde ‘erken seçim kampanyası’ başlattı.

Fotoğraf: CHP

Maltepe’de konuşan Özel şunları dedi:

* Yarın evlatlarıyla birlikte, babası Hasan amcamla birlikte Trabzon’dayım. Ekrem başkanın köyünden başlayarak bir büyük imza kampanyası başlatıyoruz.

* Bütün dünyanın gözü önünde, tane tane bu ülkedeki insanlara ulaşarak, dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasıyla Tayyip Erdoğan’a bir güvensizlik oyu vermeye, onun meşruiyetini tüm Türkiye’nin gözünün önüne sermeye, bütün dünyaya “Bu iktidar artık gidiyor, halk desteği kalmadı, erken seçim geliyor” demeye, sandığı getirmeye, erken seçimi getirmeye, bunun için o büyük kampanyaya hazır mıyız?

* Yarından itibaren her birimiz, biz kalabalık olmayalım diye uzattıkları o bayram tatilinde, yarından itibaren sekiz gün boyunca kapı kapı gezeceğiz. Ekrem başkanın özgürlüğü için, erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız. Türkiye’de her iki kişiden birinden fazlasının imzasını alıp bu iktidarı alaşağı edeceğiz.