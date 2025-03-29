Tayfun Kahraman'ndan Maltepe'ye selam: Umudumuz milletimizde

Gezi davasından yaklaşık üç yıldır hapiste tutulan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman Silivri’den Maltepe’ye selam gönderdi.
Gezi davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay’la birlikte 25 Nisan 2022’den beri tutuklu.
Silivri Cezaevi’nde tutulan Kahraman sosyal medya hesabından Maltepe’de düzenlenen ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ mitingine selam gönderdi:
“Umudumuz milletimizde. Silivri Cezaevi’nden Maltepe’ye çok selam!”
Umudumuz Milletimizde. 🇹🇷— Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) March 29, 2025
Silivri Cezaevi'nden Maltepe'ye çok selam! pic.twitter.com/oNfiOAMS2X