Mahkeme kararına uymayan Boğaziçi Üniversitesi yönetimi hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), derneğin tahliyesiyle ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BÜMED tesisi

Rektörlük, 7 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Kaymakamlık, tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e 27 Ocak’ta resmi olarak bildirmiş, 30 Ocak sabah erken saatlerde polis eşliğinde tahliye işlemleri başlatılmıştı. Aynı günün akşamındaysa mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bunun üzerine 31 Ocak’ta BÜMED yöneticileri tesise girmek istemiş ama mahkeme kararına rağmen güvenlikler girişe izin vermemişti.

Sonrasında da tüm mezunların okula girişi yasaklandı.

BÜMED, mahkeme kararına uymayan Boğaziçi Üniversitesi yönetimine suç duyurusunda bulundu.

ANKA Haber Ajansı‘na konuşan BÜMED Başkanı Hülya Cesur “Yürütmeyi durdurma kararının uygulanmamasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı iletmiştik. Onu yapmak için geldik” dedi.

Avukat Haşmet Ozan Güner’se tahliyeyle ilgili yürütmenin durdurulması kararı olmasına rağmen üniversite yönetimi ve kaymakamlığın kararı uygulamadığını belirterek okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Güner, suç duyurusunun ‘görevi kötüye kullanma’, ‘hakkı olmayan yere tecavüz’, ‘iş yeri ihlali’ ve ‘çalışma hürriyetinin ihlali’ başlıklarıyla yapıldığını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci, iki gün önce BÜMED’in tesislerinde baretle görüntü vererek mahkeme kararına rağmen tesisle ilgili planlarını anlatmıştı.