Mahkeme, Boğaziçi yönetiminden çıkarılan akademisyeni haklı buldu

Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Bilgiç, üniversite yönetim kurulu (ÜYK) üyeliğinin senato kararıyla sonlandırılmasına karşı açtığı davayı kazandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Davayı inceleyen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, öğretim üyesinin görev süresi dolmadan verilen kararı hukuka aykırı buldu. Mahkeme oy birliğiyle işlemin iptaline karar verdi.

Dört yıllığına seçilmişti

Üniversitenin işleyişine dair birçok önemli kararın alınmasından sorumlu üniversite yönetim kurulu, rektör, dekanlar ve senato tarafından gönderilen temsilcilerden oluşuyor. Bilgiç, ÜYK üyeliğine senato tarafından dört yıllığına seçilmişti.

Üniversitenin atanmış yönetiminin üniversite dışından idareci pozisyonlarına getirdiği üyeler sayesinde oy çokluğunu sağladığı senato, 11 Mayıs 2022’deki toplantısında Bilgiç’in üyeliğini görev süresinin dolmasına yaklaşık iki buçuk yıl olmasına rağmen sonlandırdı.

Gerekçe olarak öğretim üyesinin katıldığı çevrimiçi toplantılardaki kararlara katılmaması gösterildi. Bilgiç “Yüz yüze eğitime geçmemize rağmen toplantıların çevrimiçi olarak yapılmasına karşı itirazımız vardı” dedi.

Çevrimiçi toplantılarda sık sık seslerinin kapatılarak sözlerinin kesildiğini ve toplantıların usule uygun yapılmadığını belirten Bilgiç, “Toplantıların çevrimiçi olmasına dair ekonomi bölümünden Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’la birlikte açtığımız bir dava da bulunuyor. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Mahkeme hukuka uygun bulmadı

Üyeliğin sonlandırılmasına ilişkin başvuruyu inceleyen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi “Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” diye karar verdi.

Davalı tarafın sonuca itiraz ederek kararı bir üst mahkemeye taşımak için otuz gün süresi var. Üniversite kararın gereğini yerine getirmekle yükümlü.