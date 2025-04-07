Mahfi Eğilmez: Türkiye iç siyaset uğruna yine fırsat kaçırdı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi: “BIST 100 endeksindeki değer kaybı, diğer ülke borsalarındaki değer kayıpları gibi Trump vergilerinden ziyade iç siyasetteki gelişmelerden kaynaklanıyor.”

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Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da yeni gümrük vergilerini açıklamıştı. Bu karar tüm piyasaları sarsmıştı. En çok da Avrupa’yı.

Trump, en düşük tarife oranını yüzde 10 olarak açıklamış, Türkiye de bu orana tabi tutulmuştu.

Buna karşılık Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alınacak. Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergiyse yüzde 50’lere yakın.

Geçen cuma Almanya borsası DAX 40 yüzde 4,95, Fransa borsası CAC 40 endeksi yüzde 4,26, Britanya borsası FTSE 100 endeksi yüzde 4,95, İtalya borsası FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,53 düştü.

Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Vadeli işlemlerde DAX 40 yüzde 4, CAC 40 endeksi yüzde 4,3, FTSE 100 endeksi yüzde 2,6, FTSE MIB 30 endeksiyse yüzde 6,7 değer kaybıyla işlem görüyor.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi de haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.

Eğilmez kendi sitesinde yayınladığı yazısında Türkiye’ye uygulanan tarife oranının düşüklüğünün bir fırsat olabileceğini fakat iç siyaset etkisinin buna izin vermeyeceğini şöyle anlattı:

“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da değer kaybı yaşayan borsalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte BIST 100 endeksindeki değer kaybı, diğer ülke borsalarındaki değer kayıpları gibi Trump vergilerinden ziyade iç siyasetteki gelişmelerden kaynaklanıyor.

17 Mart günü 10.862 düzeyinde olan endeks Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle düşmeye başlamıştı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, tutuklanması ve bu olaylara karşı protesto ve boykotların gelişmesiyle düşmeye devam eden endeks yüzde 12’den fazla değer kaybıyla 2 Nisan günü 9.523’e kadar gerilemişti. 5 Nisan akşamı BIST 100 Endeksi 9.380 düzeyindeydi.

Trump yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 10 oranında (en düşük düzeyde) olması aslında borsa için olumlu bir gelişmeydi ve eğer iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam olmasa BIST 100 endeksinin Trump yönetiminin vergi kararından etkilenmemesi hatta olumlu etkilenmesi beklenirdi. Özetle söylemek gerekirse Türkiye, Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulaması nedeniyle dünyadan pozitif olarak ayrışabilecekken, yakın geçmişte defalarca tekrarladığı gibi, iç siyaset uğruna yine fırsat kaçırdı.”