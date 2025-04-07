Borsa güne nasıl başladı – 7 Nisan 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem X hesabından “Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor” dedi. Ne olmuştu? İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren […]