Macaristan vazgeçti: AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

Macaristan veto tehdidinden vazgeçti, Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya yaptırımları altı ay daha uzattı.

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Petrol, kömür, teknoloji, finans, lüks mallar, taşımacılık ve yayıncılığa yönelik kapsamlı yasakları ve Rusya Merkez Bankası’nın 210 milyar avroluk (yaklaşık 7 trilyon 887 milyon lira) varlığının dondurulmasını içeren ekonomik yaptırımlar oybirliği sağlanmaması durumunda 31 Ocak’ta sona erecekti.

Bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB’nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor.

AB’nin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her altı ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2025’te doluyordu.

Söz konusu yaptırımların uzatılması kararının alınabilmesi için oy birliği gerekiyor.

Enerji alanındaki endişeleri nedeniyle Macaristan bir süredir yaptırımların uzatılması kararını onaylamıyordu.

Budapeşte veto tehdidinden vazgeçti, AB yaptırımların süresini altı ay uzattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas kararın Moskova’nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasına neden olacağını söyledi.

Kararla Rusya’nın Ukrayna’ya eylemleri nedeniyle 2014’te başlatılan ve Şubat 2022’de Ukrayna saldırısı sonrası önemli ölçüde genişletilen kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatılacak.