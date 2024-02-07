İsveç ‘Kuzey Akım boru hattı’ soruşturmasını kapattı

İsveçli savcılar Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan patlamalarla ilgili soruşturmayı sonlandırdıklarını ve elde edilen kanıtları Alman mercilere teslim edeceklerini açıkladı.

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Eylül 2022’de İsveç ve Danimarka ekonomik bölgelerinde meydana gelen bir dizi patlama nedeniyle Kuzey Akım boru hatları zarar görmüştü. Şu ana kadar elde edilen kanıtlara göre sabotaj ihtimalinin üzerinde duruluyordu. Rusya ve batı, patlamalarla ilgili birbirini suçlamıştı.

Olaydan sonra İsveç, Danimarka ve Almanya ayrı ayrı soruşturma açmıştı.

Reuters’ın haberine göre İsveç kendi soruşturmasını sonlandırdı. İsveç makamları gelinen noktada ‘uluslararası sularda’ yaşanan olayda İsveç’in veya herhangi bir İsveç vatandaşının dahli olmadığının ortaya çıktığını ancak daha ötesini araştıracak yetkiye sahip olmadıklarını açıkladı. Bu nedenle soruşturma kapatıldı.

İsveç elindeki kanıtları, soruşturmayı devam ettiren Alman makamlarına teslim edecek. Danimarka’nın açtığı soruşturma da devam ediyor.