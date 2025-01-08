Polonya, Petersburg’daki başkonsolosluğunu kapattı

Polonya, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki başkonsolosluğunun kapatıldığını bildirdi.

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Polonya Dışişleri Bakanlığı, ‘Rusya’nın Polonya temsilciliğinin faaliyetlerine verdiği izni geri çekmesi nedeniyle’ St. Petersburg’daki başkonsolosluğun kapatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında konsolosluk misyonunun ‘daha iyi zamanlarda’ St. Petersburg’a dönmesinin umulduğu belirtildi.

Diğer taraftan Rusya’daki Polonya temsilcilikleri Moskova, Kaliningrad ve İrkutsk kentlerinde faaliyetlerine devam edecek.