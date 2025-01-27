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Polonya cumhurbaşkanı: Kuzey Akım boru hattı sökülmeli

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının Orta Avrupa ülkelerine ‘tehdit oluşturduğunu’ bu nedenle ‘sökülmesi’ gerektiğini savundu.

Andrzej Duda. Fotoğraf: AA

BBC’ye konuşan Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış anlaşmasına varılsa dahi Rusya’dan doğalgaz akışının ‘yeniden başlatılmaması’ gerektiğini söyledi.


Kuzey Akım boru hatlarının enerji, askeri ve ekonomik açıdan Ukrayna, Polonya ve Slovakya gibi ülkelere ‘büyük tehdit’ olduğunu öne süren Duda, bunun ‘Rusya’nın Avrupa üzerindeki ekonomik hakimiyetini gösterdiğini’ belirtti.

‘Kuzey Akım boru hatlarının sökülmesi gerektiğini düşünüyorum’ diyen 53 yaşındaki siyasetçi, böylece Almanya gibi ülkelerin ekonomik sorunlarını gidermek için Rusya’ya başvurmak zorunda kalmayacağını iddia etti.

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