Kuzey Akım'dan sızan metan gazı Baltık Denizi'nin büyük bölümüne yayıldı

Yeni araştırmaya göre Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaların yol açtığı metan gazı sızıntısı Baltık Denizi’nin güney sularında geniş çapta yayıldı.

Bölgede 20’den fazla deniz koruma alanı da sızıntıdan etkileniyor.

Fotoğraf: AA

Göteborg Üniversitesi ve ‘Voice of the Ocean’ araştırma merkezinden bilim insanları, Rusya’nın doğalgazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların yayıldığı alanda, su altı robotlarıyla metan (yanıcı ve patlayıcı bir gaz) konsantrasyon seviyelerini ölçtü.

İncelemelere göre metan gazının büyük çoğunluğu deniz yüzeyine ve atmosfere doğru yükseldi, bir miktarı da yüzeyin altında kalarak okyanus akıntılarıyla Baltık Denizi’nde dağıldı.

Bilim insanları özellikle Eylül 2022’de boru hattındaki patlamayı takip eden ilk zamanlarda Baltık sularındaki metan seviyesinin normalin yaklaşık bin kat üzerine çıktığını ortaya koydu.

‘Voice of the Ocean’da görevli bilim insanı Martin Mohrmann ölçümlerden yola çıkarak metan gazının, Danimarka’nın doğusundaki Zealand kıyılarından Polonya’nın Gdanks Körfezi’ne kadar Baltık Denizi’nin güneyinde geniş çapta yayıldığını söyledi.

Mohrmann “Tüm Baltık Denizi’nin yüzde 14’ünden fazlasının normalin en az beş kat üzerinde metan seviyesine maruz kaldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Bölgedeki deniz koruma alanları sızan gazdan etkileniyor

Ayrıca ölçümlerden yola çıkarak metanın Baltık Denizi’nde nasıl dağıldığına ve nerelere ulaştığına dair bir model oluşturuldu.

Modele göre okyanus akıntılarının gazı, deniz ekosistemlerini, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları korumak amacıyla belirlenen 23 farklı deniz koruma alanına taşıdı.

Göteborg Üniversitesi Deniz Bilimleri Departmanı’ndan Bastien Queste, metan emisyonundan olumsuz etkilenen alanların model yardımıyla kolayca tespit edildiğini, gelecekte Baltık Denizi ekosistemlerinde yaşanacak herhangi bir soruna müdahalenin kolaylaştığını söyledi.

Çalışmanın detayları ‘Nature’ yayınlandı.