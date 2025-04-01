Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Şarkıcı Mabel Matiz ‘Selim’ adlı yeni parçasını paylaştı: “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran.”

Mabel Matiz. Fotoğraf: Biletix

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar ve sonrasında başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri konuşuyor.

Bazı sanatçılar tutuklamalara tepki göstermişti.

Matiz, Instagram hesabından “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran” sözlerinin yer aldığı şarkı paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Sanıyor musun ki sonu yok

Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Tuzla buz eder Hakk’ın sopası

Kan ve kemikten yapılı sarayları

Yapıştığın boğazına kim varsa

O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil

Üzerine basılınca vicdan

Eder adamı inan o zaman kâfir

Cennetin cehennemin burada

Ya selim ol ya yerini yadırga

Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek

Seviyorsan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı

Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?

Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta

Yazılır o baştan

Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin

Yeni masal olsa ben de inanacağım

Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan

Körelir o taşta

Sonsuz aşk olur ataşta

İlahi adil’e sataşma