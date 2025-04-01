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Mabel Matiz'den yeni şarkı: Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

Şarkıcı Mabel Matiz ‘Selim’ adlı yeni parçasını paylaştı: “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran.”

Mabel Matiz. Fotoğraf: Biletix

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar ve sonrasında başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri konuşuyor.


Bazı sanatçılar tutuklamalara tepki göstermişti.

Matiz, Instagram hesabından “Tahtına güvenme, bak dönüyor devran” sözlerinin yer aldığı şarkı paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Sanıyor musun ki sonu yok
Tahtına güvenme, bak dönüyor devran
Tuzla buz eder Hakk’ın sopası
Kan ve kemikten yapılı sarayları

Yapıştığın boğazına kim varsa
O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil
Üzerine basılınca vicdan
Eder adamı inan o zaman kâfir

Cennetin cehennemin burada
Ya selim ol ya yerini yadırga
Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek
Seviyorsan sana da olur o zahir

Ben sana kurulu, sen bana bir odalı
Sığmadı mı iki can bi’ denize canım?
Sığlarına çekilip de geri sayarım her yaşta
Yazılır o baştan

Gel bize bi’ sor o çemberini feleğin
Yeni masal olsa ben de inanacağım
Pergeline tutuk hergele bi kalem ucu olsan
Körelir o taşta
Sonsuz aşk olur ataşta

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