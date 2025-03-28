Gazapizm de ses çıkardı

Ünlü rapçi Gazapizm (Anıl Murat Acar) protestolara katılan öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştirdi.

Fotoğraf: Gazapizmanilacar / Instagram | Kapak Görseli: Fatoş Erdoğan

Protestolara karşı çoğu ünlü sessizliğini korurken, bazılarıysa ses çıkartıyor.

Son tepki Gazapizm’den geldi. Ünlü rapçi Instagram hesabından şöyle yazdı:

“Bu çocuklar anayasal protesto haklarını kullanıyorlar. Neden üniversite kampüslerinde polis ablukası, bahçelerinde TOMA var? Neden gözaltındalar?

Bu ülke fikirleri farklı da olsa çocuklarına, öğrencilerine sahip çıkıp dertlerine kulak veren bir ülke olmalıdır. Dünya gözünde en yüce temsil budur.”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltına alınan 106 kişiden 51’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da var. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca Şişli Belediyesi’ne kayyım atandı.

CHP gözaltıların başladığı 19 Mart’tan bu yana İBB binasının da bulunduğu Saraçhane’de mitingler düzenledi, salı sonlandırdı. Öğrencilerse protestolarını bireysel olarak sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya protestolarda 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260’ının tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya’nın açıklamasına göre bunlardan 468’i için adli kontrol kararı verilirken, 489’u serbest bırakıldı. İçişleri bakanı gözaltındaki 662 kişininse işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.