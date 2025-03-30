Ajda Pekkan: Her zaman gençlerimizin yanında ve adaletin destekçisi olacağım

Sanatçı Ajda Pekkan, “Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım” dedi.

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19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde yaşları 18-22 arasında olan birçok üniversite öğrencisi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Pekkan’ın Instagram’daki paylaşımı şöyle:

“Sevgili Türkiye,

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız… Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli. Adalet bir toplumun temel değeridir ve herkes için eşit, bağımsız ve hakkaniyetli olmalıdır. Daha güçlü ve huzurlu bir ülke için, hepimizin olduğu kadar devletimizin de gençlere ve toplumsal taleplere duyarlı olması büyük önem taşıyor.

Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım. Hep birlikte daha güzel, daha umut dolu yarınlara yürüyelim.”