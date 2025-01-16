Liste güncellendi: 'Pekmez Dünyası' markalı ürünlerde ilaç etken maddesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. ‘Pekmez Dünyası’ markalı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 15 Ocak tarihli ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk
|İl – İlçe
|Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / Lukaçi
|Ballı bitkisel macun 75 gram
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Kartal
|Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / Lukaçi
|Epimediumlu bitkisel karışımlı macun 230 gram
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Kartal
|Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / Pekmez Dünyası
|Bitkisel karışımlı macun 225 gram
|İlaç etken maddesi tespiti
|İstanbul – Kartal
|Bora Bora Gıda Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi – Bora Bora Baharat
|Pul biber 100 gram
|Gıda boyası, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
|Antalya – Manavgat