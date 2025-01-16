Liste güncellendi: 'Pekmez Dünyası' markalı ürünlerde ilaç etken maddesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. ‘Pekmez Dünyası’ markalı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

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Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 15 Ocak tarihli ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle: