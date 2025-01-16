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Yaramazlara biraz batar!

Liste güncellendi: 'Pekmez Dünyası' markalı ürünlerde ilaç etken maddesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. ‘Pekmez Dünyası’ markalı ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.


Buna göre bakanlığın 15 Ocak tarihli ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine eklenen ürünler şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzlukİl – İlçe
Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / LukaçiBallı bitkisel macun 75 gramİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Kartal
Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / LukaçiEpimediumlu bitkisel karışımlı macun 230 gramİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Kartal
Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi / Pekmez DünyasıBitkisel karışımlı macun 225 gramİlaç etken maddesi tespitiİstanbul – Kartal
Bora Bora Gıda Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi – Bora Bora Baharat Pul biber 100 gramGıda boyası, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespitiAntalya – Manavgat

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