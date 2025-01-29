Kuş gribi virüsünün insanlar arasında yayılma olasılığı artıyor mu?

Kuş gribi virüsü H5N1’in memeli yeni konaklara uyum sağlaması virüsün insanlar arasında yayılma olasılığını artırıyor.

H5N1 kuş gribi virüsü (mavi), transmisyon elektron mikroskobundan renkli bir görüntüde ortaya çıktı. Kaynak: CDC/Bilim Fotoğraf Kütüphanesi

‘Hayvan pandemisi‘ne yol açarak yüz milyonlarca kuşu öldüren virüs, 10 ay önce ABD’de sığırları da etkilemişti.

Genellikle yabani kuşların taşıdığı virüsün sığırları kolayca enfekte edebilmesi, insanlara bulaşması hatta ölüme yol açması endişelere yol açmıştı.

Nature’de yer alan habere göre, enfeksiyonların çoğu hafif olmakla birlikte veriler Kuzey Amerika’da yayılan kuş gribi H5N1 varyantlarının, özellikle doğrudan kuşlardan insanlara geçtiğinde, ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca virüsün, sığırlar ve başka memeliler de dahil, yeni konaklara uyum sağlaması insanlarda salgına yol açması riskini artırıyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasının ardından H5N1’in süt sığırlarında yayıldığı ABD’yi, küresel sağlık acil durumlarına verilen yanıtı koordine eden kurum olan Dünya Sağlık Örgütü’nden çekeceğini duyurdu. Bu, kuş gribi konusunda endişelenen araştırmacıları daha da telaşlandırdı.

Atlanta, Georgia’daki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde grip virüsü uzmanı olan Seema Lakdawala, “Özellikle son birkaç ayda [bazı] ciddi enfeksiyonların bildirilmesiyle birlikte risk giderek arttı” diyor.

Araştırmacıların izlediği H5N1’in iki ana varyantı bulunuyor. B3.13 esas olarak ineklerde yayılıyor. D1.1 adı verilen diğeriyse çoğunlukla evcil ve vahşi kuşlarda bulunuyor.

B3.13, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sığırlarda hızla yayılarak 16 eyalette 900’den fazla sürüyü enfekte etti.

Kedi ve kokarcaları da enfekte etti

Ayrıca kediler, kokarcalar ve kümes hayvanları gibi diğer hayvanları da enfekte etti.

Enfekte inekler ve sütleri yüksek düzeyde virüs saptandı. Bu da patojenin süt çiftliklerinde hayvanlar ve işçiler arasında kolayca bulaşmasını sağlıyor.

Kuzey Amerika’da en az 40 kişi hasta inekler tarafından enfekte edildi. Ancak bu vakalarda virüs yalnızca hafif solunum yolu hastalığına ve konjunktivit olarak bilinen iltihaplı bir göz rahatsızlığına neden oldu.

En az 24 kişi hasta kuşlara maruz kaldıktan sonra hastalandı ve D1.1’in neden olduğu bu enfeksiyonlardan ikisi şiddetliydi. Hastalardan biri aylarca hastanede tedavi gördü, diğeriyse öldü.