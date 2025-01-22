Kuş gribi nedeniyle bazı evcil hayvan mamalarında risk

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) evcil hayvanlarda artan kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle uyardı. Evcil hayvan mamalarında kullanılan işlenmemiş ürünler, kuş gribi nedeniyle hem hayvanlar hem de insanlarda risk oluşturuyor.

Fotoğraf: Pexels

CNN’in haberine göre ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland kentinden Jamila Acfalle kedisi Villian’ın ani ölümünü araştırdı. Evcil hayvanının mamadan kaynaklanan H5N1 virüsü taşıdığını öğrendi.

Kuş gribi bulaşan kedi maması Villian’ın ölümüne neden oldu.

Çiğ gıdalara dikkat

TRT Haber’in aktardığına göre çiğ gıdalarla beslenme trendi artarken uzmanlar, bu tür mamaların işlenmemiş yapısının virüs ve bakterilere karşı korumasız olduğuna dikkat çekiyor.

Evcil hayvan sahiplerini, mama hazırlık süreçlerinde hijyene daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

FDA, özellikle çiğ et ve süt ürünleri içeren evcil hayvan mamalarının riskli olduğunu belirtiyor.

İdare, kuş gribi riskine karşı mama üreticilerine yönelik daha sıkı denetimler uygulamaya başladı. Bu süreçte bazı mamalar piyasadan toplatıldı.

Yetkililer, tüketicilere mama seçiminde dikkatli olmalarını ve ürün etiketlerini incelemelerini öneriyor.

Kuş gribi vakalarının artmasıyla, evcil hayvan mamalarında kullanılan içeriklere yönelik düzenlemelerin daha da sıkılaşması bekleniyor.