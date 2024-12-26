ABD'de bir hayvan barınağında kuş gribi nedeniyle 20 büyük kedi öldü

ABD’nin Washington eyaletindeki bir hayvan barınağında, kuş gribi nedeniyle 20 büyük kedi öldü.

Fotoğraf: Wild Felid Advocacy Center of Washington

Kuş gribine yol açan virüsün, vahşi kuşlardan yayıldığı ve esas olarak solunum salgılarıyla kuştan kuşa temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Virüs, kuşları veya kuş ürünlerini tüketen memelilerde de enfeksiyona neden olabiliyor.

TRT Haber‘in aktardığına göre ölen hayvanlar arasında bir Bengal kaplanı, dört puma, beş Afrika serval kedisi ve iki Kanada vaşağı da var

Barınağın Facebook sayfasındaki açıklamada, “Bu trajedi ekibimizi derinden etkiledi, bu inanılmaz hayvanların yasını hep birlikte tutuyoruz” dendi.

Barınağın direktörü Mark Mathews, hayvanların Kasım sonu ile Aralık ortası arasında öldüğünü söyledi. “Daha önce böyle bir şey yaşamadık; genelde yaşlılıktan ölürlerdi” diyen Mathews, bu virüsün ‘son derece tehlikeli’ olduğunu belirtti.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla barınak karantinaya alındı ve halka kapatıldı.

Söz konusu açıklamada kedilerin bu virüse karşı özellikle hassas olduğuna dikkat çekildi. Enfeksiyonun ilk belirtilerinin hafif olabileceği ancak hızla ilerleyerek genellikle 24 saat içinde zatürre benzeri durumlar nedeniyle ölüme yol açtığı bildirildi.

Kuş Gribi ABD’de uzun süredir kümes hayvanlarını etkiliyor. Ancak virüs, Mart 2024’te ilk kez büyükbaş hayvanlara da bulaştı. Nisan 2024’ten beri ABD’de toplam 61 kuş gribi vakası tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), genel halk için riskin düşük olduğunu ve insanlar arasında sürekli bulaşma vakası görülmediğini açıkladı. Vakalardan çoğu hafif semptomlar gösteriyor. Ancak bu ay Louisiana’da bir kişi ağır kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletteki süt inekleri arasında yayılan salgına hızlı müdahale edilebilmek için acil durum ilan etmişti.