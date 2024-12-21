Kaliforniya kuş gribi nedeniyle 'acil durum' ilan etti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuş gribi (H5N1) vakalarındaki artış nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi.

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Kaliforniya Valilik Ofisi’nin açıklamasına göre 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney Kaliforniya çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla ‘acil durum’ kararı alındığı bildirildi.

Halk için hastalık riskinin şu anda ‘düşük seviyede’ seyrettiğini belirten eyalet Valisi Gavin Newsom, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Newsom şunları söyledi:

“Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır.”

Kaliforniya’da ülkedeki süt üretiminin yaklaşık beşte birini karşılayan 1100’ü aşkın süt çiftliğinin yarısından fazlasında kuş gribi tespit edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke çapındaki araştırmasında analiz edilen her beş ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izine rastlandığını duyurmuştu.

Kuş gribi, ilk martta ABD’nin Teksas eyaletindeki sığır sürülerinde tespit edilmiş ve daha sonraki bulgulardaysa virüsün ülkedeki 16 eyalette daha bulunduğu kaydedilmişti.