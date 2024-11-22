Depremle ilişkilendirilen ‘kıyamet balığı’ Kaliforniya kıyılarına vurdu



Halk inanışında depremle ilişkilendirilen üç metre uzunluğundaki ‘kıyamet balığı’ Kaliforniya’da kıyıya vurdu.

Fotoğraf: Scripps Oşinografi Enstitüsü

Uğursuz ünü nedeniyle ‘kıyamet balığı’ adıyla anılan nadir rastlanan bir kürek balığı, Güney Kaliforniya’daki bir plaja vurdu. Bu, son aylardaki üçüncü vaka oldu.

Yaklaşık üç metre uzunluğundaki balık, Scripps Oşinografi Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Alison Laferriere tarafından San Diego’nun kuzeyindeki Encinitas’ta bulundu.

Scripps Oşinografi Deniz Omurgalıları Koleksiyonu yöneticisi Ben Frable şunları söyledi:

“Örnekler aldık ve daha fazla incelemeyle nihai koruma için örnekleri dondurduk. Öncekilerde olduğu gibi bu örnekler bize kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi, genomiği ve yaşam tarihi hakkında çok şey anlatacak.”

Uzun, kurdele benzeri gövdeleriyle gizemli kürek balıkları, derin denizde yakalanması en zor türler arasında. Genelde okyanus yüzeyinin yaklaşık bin metre altında, güneş ışığının çok az nüfuz ettiği bir alacakaranlık bölgesi olan ‘mezopelajik’ bölgede yaşıyorlar.

Boyları dokuz metreye kadar ulaşan bu yaratıklar, zaman içinde deniz canavarları mitlerine ilham kaynağı oldu ve depremler başta olmak üzere doğal afetlerin habercisi sayıldı.

Özellikle 2011’de Japonya’da 20 kürek balığının kıyıya vurmasından kısa bir süre sonra 9,1 büyüklüğündeki depremin ve ardından tsunaminin gerçekleşmesi balığın korkutucu ününü artırdı.

Halk inanışının tersine, 2019’da Japonya’da yürütülen bir çalışma da dahil olmak üzere bilimsel çalışmalar kürek balığının karaya vurmasını sismik aktiviteye bağlayan bir kanıt bulamadı.

Yine de balığın garip görünümü ve nadirliğiyle desteklenen ‘kıyamet balığı’ takma adı varlığını sürdürüyor.