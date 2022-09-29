Kur korumalı mevduatta değişiklik

Merkez Bankası’nın (MB), kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde getirdiği yeni değişikliğe göre şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021’le 30 Eylül 2022 arasındaki herhangi bir tarihte bankalardaki mevcut döviz hesaplarını Türk Lirası’na (TL) çevirebilecek.

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TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini engellemek için aralık 2021’de devreye konan kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında, değişiklik hakkında şu ifadeler yer aldı: “Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Ekonomistlerin ‘yoksullardan zenginlere sermaye transferi’ olarak adlandırdığı KKM, dövizi düşüremediği gibi hazine üzerine büyük bir yük olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağustosa ait verilerine göre KKM için bütçeden ödenen miktar 75,61 milyar TL’ye ulaştı.