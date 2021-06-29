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Yaramazlara biraz batar!

Kripto paralar yara sarıyor

Peş peşe gelen olumsuz haberlerle büyük kan kaybı yaşayan kripto para piyasasında yeni hafta itibariyle yön sınırlı da olsa yukarı.

Fotoğraf: Pixabay

Geçtiğimiz hafta sonu yeniden 30 bin dolarlara kadar inen Bitcoin, 35 bin doları aşmış durumda.


Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise cumartesi günü bin 700 dolarlı seviyeleri görmesinin ardından hızlı bir yükseliş göstererek 2 bin 150 doları geçti. ETH’deki fiyat artışı yüzde 20’nin üzerinde.

Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment’in verilerine göre ayrıca ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC’yi geçti.

Yani ilk defa Bitcoin’le yapılan işlem sayısı Ethereum’un altında kaldı.

0,58 dolara kadar inen Ripple ise yeni hafta itibariyle 0,67 doların üzerine çıktı. BNB yeniden 300 doları aşarken, Doge ise 0,27 dolardan işlem görüyor.   

Piyasalar ayrıca son 24 saatte yüzde 3 artış göstererek 1.46 trilyon dolara kadar yükseldi.

30 bin doların da altına inmişti

Kripto para piyasasına yön veren Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu. BTC son olarak  Çin’in bitcoin madencilerine getirdiği yasak nedeniyle ise 22 Haziran Salı günü yılbaşından beri ilk kez 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin ocaktan beri ilk kez 30 bin doların altını gördü

Bitcoin 28 bin dolardan geri döndü

Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu

Çin kısıtlama çağrısını yineledi, Bitcoin sert düştü

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