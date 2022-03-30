Kırmızı ete bir zam daha

Ramazan’a birkaç gün kala, dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra toptan satışlarda da kırmızı et fiyatlarının üç haneli rakamları göreceği ifade edildi.

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Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Kurumun genel müdürü Osman Uzun ise zammın gerekçesini açıklarken, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” ifadelerini kullanmıştı.

Dünya gazetesinden Ömer Gören’in haberine göre 27 Kasım 2021’de toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29 Aralık 2021’de 61 liraya çıktı.

Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları 80-85 lira bandına geldi. Bugün de yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

Kasap, sakatat ve market esnafı, esen zam rüzgârının durmayacağı kanaatiyle, çeşitli stratejilerle günü kurtarma çabası içine girdi. Önceki yıllarda yüzde 20 karla çalışan kasap esnafı, artan masraflar sebebiyle yüzde 40’la çalışmak zorunda kaldı.

‘Altı ay sonra kırmızı et krizi kapıda’

Sürekli artan fiyatlardan dolayı kasapların yanı sıra et kesimcisi ve dağıtıcısı olan tüccarda dertli.

Girdi maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi karşısında fiyatların artmaya devam edeceğinin altını çizen tüccarlardan Yücelen Et firmasının yetkilisi Erkan Diler, şunları dedi: “Bayrama kadar kırmızı ete, 5-6 lira daha zam gelecek gibi gözüküyor. Arz ve talep dengesi piyasa şartlarını belirliyor. Ocak ve Mart 2022 arası perakendede olduğu gibi, toptanda da yüzde 10-15 civarında satışlar düştü. Toplu alım yapan yemek haneler, cateringler ve restoranlar gibi yerler etleri daha çok alıyor ve piyasayı onlar kurtarıyor. Hayvan varlığında sıkıntı yok ama dana yerine maalesef ki süt veren damızlık inekler kesiliyor. Aslında inek kesimi yasak ama bir şekilde yolu bulunuyor. Buda bizleri üzüyor. Böyle giderse, 6 ay içinde et krizi kapıda demek.”