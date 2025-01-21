Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de yangın: 10 kişi öldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ‘Kartal’, ‘Şahin’ ve ‘Rüzgar’ üç farklı gizli tanığın daha olduğu ortaya çıktı.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüneyse “Neden telefonla konuştun?” sorusu yöneltildi.