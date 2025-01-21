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Yaramazlara biraz batar!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de yangın: 10 kişi öldü

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.


İhbar üzerine otele kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibinin yanısıra helikopter sevk edildi.

Otel tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İçişleri bakanı: Ölü sayısı 10’a yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının 32’ye yükseldiğini duyurdu.

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Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03:30 sıralarında ilk belirlemelere göre restoran katında yangın çıktığını söyledi.

Valilik ilk açıklamasında ölü sayısını altı, yaralı sayısını 31 olarak duyurmuştu.

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