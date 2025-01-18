Ataşehir'de otelde yangın: Üç ölü iki yaralı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde üç katlı otelde çıkan yangında üç kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Otel işletmecisi iki kişiyi gözaltına alındı.

Yangın gece 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri otelde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Beş kişi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan üçü hayatını kaybetti.

Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın söndürüldü.

Otel işletmecisi iki kişiyse gözaltına alındı.