Karamollaoğlu: Şubatta cumhurbaşkanı adayı mutlaka netleşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şubat ayı içerisinde cumhurbaşkanı adayı mutlaka netleşecek” dedi.

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‘Üçüncü kez’ adaylık tartışmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenlenebilmesi için 10 Mart’ta yetkisini kullanacağını söylemişti.

Buna karşın muhalefetin adayı henüz belli değil.

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın sondan bir önceki toplantısı 26 Ocak’ta İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenlenmişti.

Olası adaylar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösteriliyor.

TV5’te katıldığı programda Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, şunları dedi: “Bugüne kadar herkesin merak ettiği, nerede bu aday dedikleri konu elbette şimdi gündeme geldi. Neden, çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Buradaki mesele, şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması. Bugüne kadar bu konuyu hiç gündemimize almadık, ilk kez bu toplantıda gündeme geldi. İsim üzerinde hiç konuşulmadı. Şubat ayı içerisinde bu konu mutlaka netleşecek.”