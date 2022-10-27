Kanye West’in balmumu heykeli depoya kaldırıldı

Londra’daki Madame Tussauds müzesi, Kanye West’in son zamanlardaki antisemitik sözlerinin ardından ABD’li rapçinin balmumu heykelini depoya kaldırdı.

Fotoğraflar: Reuters / Madame Tussauds

Madame Tussauds, balmumundan yapılmış Kanye West figürünü ziyaretçi görüşüne kapatarak ABD’li rapçinin antisemitik sözleri ve dengesiz imajından dolayı arasının bozulduğu bir sonraki kurum oldu.

ABD’li giyim markası Gap ile başlayan anlaşmazlık süreci, spor giyim markası Adidas’ın, Ye ile olan tahmini 250 milyon avroluk ortaklığını sona erdirmesi, Balenciaga’nın sanatçıyla anlaşmasını geri çekmesi ve Skechers’ın ofisinden kovulmasıyla birlikte Kanye’nin milyarder statüsü elinden alındı. Birçok kişi müzik ve moda ikonu Ye’nin onlarca yıllık kariyerinin bitip bitmediğini sorguluyor.

Madame Tussauds Londra sözcüsü The Guardian’a verdiği demeçte, “Ye’nin figürü cazibe katından arşivimize çekildi. Madame Tussauds Londra’da her profil kendi yerini alıyor. Konuklarımızın, cazibe merkezinde görmeyi umdukları kişileri sergiliyoruz” dedi

Balmumu heykel, ilk olarak 2015 yılında, Ye’nin o zamanki karısı Kim Kardashian’ın balmumu heykeliyle birlikte müzede sergilenmeye başlanmıştı.