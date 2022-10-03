Koleksiyon tanıtımına ırkçı çağrışımları olan tişörtle çıktı: Kanye West ne yapmak istemektedir

ABD’li rap şarkıcısının tişörtünde, ABD’de siyahlara uygulanan şiddet ve ırkçılıkla mücadelede bir slogana dönüşen ‘Black Lives Matter’a gönderme vardı.

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Kanye West, devam eden Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dün Balenciaga defilesine sürpriz şekilde çıkan West bugün de kendi moda markası Yeezy’nin yeni serisi YZY SZN 9’un tanıtımında giydiği tişörtle haber oldu.

Tişörtün üstünde ‘White Lives Matter’ (Beyaz Hayatlar Değerlidir) yazıyor. West’in, siyahların hayatına yönelik saldırılara karşı duran Black Lives Matter sloganını alıp ters yüz ettiği görülüyor.

Ancak işin o kadar da şakaya gelir yanı yok çünkü Black Lives Matter’ın çağrışımları son derece sert. 2013’te sosyal medya üzerinden yayılan hareket, özellikle polis şiddetine uğrayan siyahları yaşam hakkı için mücadele ediyor.

2020’de Minneapolis kentinde George Floyd’un polis tarafından boğazına basılmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine bir kez daha protesto gösterileri düzenlenmeye başladı ve daha geniş kitlelere yayıldı.

Irkçıların sloganı

Kanye West’in kendisinin de siyah olduğu göz önüne alınarak, bu sloganı ‘bozma’ konusunda daha fazla söz sahibi olduğu düşünülebilir. Ancak ‘White Lives Matter’ bugün ABD’de ırkçılar tarafından kullanılıyor ve ırkçı slogan olarak kabul ediliyor.

Tişörtlerin koleksiyonun bir parçası olup olmadığı henüz belli değil.