Adidas 250 milyon avro zararı göze aldı, Kanye West’le ortaklığını bitirdi

Alman spor giyim markası Adidas, rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West’in ‘antisemitik’ sözleri sebebiyle ortaklığını bitirdiğini duyurdu.

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Yahudi karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken West, Paris Moda Haftası’nda üzerinde ‘Beyazların Hayatı Önemlidir’ yazan bir kıyafet ile katılmıştı.

Daha önce GAP ve Balenciaga gibi markalar da West’in açıklamaları sebebiyle ortaklıklarını rafa kaldırmıştı.

Adidas da ‘Yeezy koleksiyonu’yla ortaklığı bulunan West ile bağlarını kesmesi için artan kamuoyu ve iç baskıya yanıt verdi.

Şirketten yapılan açıklamada ‘antisemitizm ve her türlü nefret söylemine’ müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

West’in son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas’ın ‘çeşitlilik ve kapsayıcılık’ değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. “Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı.”

Adidas bünyesindeki Yeezy koleksiyonu, Adidas’ın toplam satışlarının yüzde 8’ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas’ın bu yılki karını 250 milyon avro olumsuz etkileyeceği belirtildi.