Kanye West ipleri kopardı: Gap’le anlaşmasını sonlandırıyor

ABD’li rapçi Kanye West, giyim firması Gap’le yaptığı anlaşmayı sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Adını ‘Ye’ olarak değiştirse de birçok platformda Kanye West diye anılmaya devam edilen ünlü rapçi, Gap’in 2020’de imzalanan 10 yıllık ortaklık anlaşmanın koşullarına uymadığını gerekçe olarak gösterdi. West’in ‘Yeezy’ adlı moda markasının adını taşıyan kıyafetlerin satıldığı özel mağazalar açılmasının anlaşmada yer aldığını ancak bu sözün yerine getirilmediğini vurguladı.

West ve dünyaca ünlü giyim firmasının ses getiren anlaşmasından sonra taraflar arasında gerginlik yaşandığının işaretleri olmuştu. Ortaklık kapsamında tasarlanan 200 dolar fiyatı biçilen montlar bir yıl süreyle satışa sunulmamıştı. Gap’in, West’in yeni ürünlerinin çok yavaş hazırlanmasından, seri üretime geçmede zorluk yaşanmasından şikayetçi olduğuna dair haberler çıkmıştı. Bunlar arasında fiyatı 90 dolar olarak belirlenen bir eşofman üstü de var.

West, firmayı sosyal medya hesaplarından kendisini toplantılara çağırmamakla, tasarımlarını kopyalamakla suçlamıştı.

West’in avukatı Nicholas Gravante, firmayla çalışma konusundaki çabalarının bir yere varmadığını, dün, müvekkelinin anlaşmayı sonlandırmak istediğini ilettiğini söyleyerek, ”Gap ona anlaşmayı sonlandırmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Ye, bundan böyle kendi Yeezy mağazalarını açmak için kolları sıvayacak” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Gap cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak BBC, firma yönetiminin çalışanlara yolladığı bir e-postaya ulaştı. Bu mesajda, West ve Gap’in ortak değerleri olduğu, verilen sözlerin tutulduğu belirtiliyor.

West’in Gap markasıyla işbirliğinin ürünü Yeezy x Gap koleksiyonu dev çöp poşetlerini andıran çantalara tıkıştırılmış halde satılmış, satın alanlara ‘pazar tezgahı deneyimi’ yaşatılmıştı.

2000’li yıllarda adını modada duyurmaya başlayan West’in spor ürünleri markası Adidas’la 2026’ya kadar süren bir anlaşması var. West, Adidas’ı da fikir hırsızlığıyla suçlamıştı.