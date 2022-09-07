Hip hop camiasından Kanye West’e destek: Adidas bizim kültürümüzü kullanarak zenginleşti

Fikir hırsızlığıyla suçladığı Adidas’ı sosyal medya hesaplarından bombalayan ABD’li rapçi Kanye West’e bazı müzik yapımcıları destek verdi.

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Kanye West’in Adidas’la ‘tek taraflı savaşı’ bir süredir sosyal medya üzerinden devam ediyor. Markalarla sık sık ticari işbirliği yapan West, 2013 yılında Adidas’la ortaklık yapmış ve Adidas Yeezy Boost adlı bir marka yaratmış sınırlı sayıda üretilen 9 bin çift ayakkabı 10 dakikada tükenmişti.

West bir süredir Adidas’ı hırsızlıkla suçlayan paylaşımlar yapıyor, gerekçe olarak da markanın Yeezy için yaratılan renk ve desenleri başka ürünlerde kullanılmasını gösteriyordu.

Ayrıca artık Yeezy ayakkabılarının tasarımlarıyla ilgili artık kendisine danışılmadığını, kararların ondan bağımsız alındığını söylüyordu.

Bizim kültürümüz üzerinden zengin oldular

Şimdi ünlü hip-hop yapımcıları Swizz Beatz ve Diddy’den Kanye West’e destek geldi.

Swizz, üzerine kırmızı çarpı konmuş bir Yeezy fotoğrafı paylaşarak “Genellikle işime bakarım ama bu çok yanlış! Bunu Kanye West’e yapmalarına izin verirsek aynısı bizim de başımıza gelir. Bu adam bu çığır açan yeniliği yarattı, buna saygı duyulmalılar” yazdı.

Hip-hop yapımcısı Diddy de, Kanye West’e desteğini şu sözlerle belirtti: “Adidas markasını oluşturmak ve milyarlarca dolar kazanmak için bizim hip hop kültürümüzü kullandı. Ama biz artık sadece tüketici değiliz, biz artık sahip olan kişileriz.”