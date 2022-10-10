Kanye West’in sosyal medya hesapları antisemitizm nedeniyle askıya alındı

ABD’li rapçi Kanye West’in Twitter ve Instagram hesapları antisemitik (Yahudi karşıtı) paylaşımlar nedeniyle hafta sonu boyunca kısıtlandı. Sosyal medya platformları, rapçinin gönderilerini kaldırdıklarını söyledi.

Fotoğraf: Andrew Kelly (Reuters)

Giyim markası GAP ile yaşadığı problemlerden sonra kendi markasını kuran Kanye (Ye), geçen hafta Paris Moda Haftası’ndaki defilesinde giydiği ‘White Lives Matter’ tişörtü nedeniyle tepkilerle karşılaşıyordu. Bu tepkilerden biri de ABD’li rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’dan geldi. Ye, aralarındaki mesajlaşmayı Instagram hesabından ‘İsa yahudidir’ başlığıyla paylaştı.

Diddy’yi, Yahudiler tarafından kontrol edilmekle suçlayarak Yahudi karşıtı genellemelere başvurduğu paylaşımın ardından Ye’nin hesabı askıya alındı.

West daha sonra bir tweet atarak “siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” dedi. Antisemitik olmadığını söylediği bu gönderi, Twitter tarafından politikalarını ihlal ettiği için kaldırıldı. Bir Twitter sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, hesabının da kilitlendiğini doğruladı.

Yahudi örgütlerinden tepkiler geldi

Nefret karşıtı bir grup olan Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), Ye’nin sözlerini antisemitik olarak nitelendiren bir video yayımladı. Açıklamada “bu gönderiler tehlikeli” yazıyordu. Videoda AJC, Ye’nin Fox News görünümünü ve Instagram gönderisini vurgulayarak “açgözlülük ve kontrol gibi antisemitik mecazlar” kullandığını söyledi.

Kanye West’s week has consisted of:



– Incoherent rants laden with racist and antisemitic undertones made on the country’s top cable news program.



– Anti-Jewish posts shared with his 18 million followers on Instagram.



These posts are dangerous and here's why: — American Jewish Committee (@AJCGlobal) October 7, 2022

Hesaplar geri açılınca Mark’a sitem geldi

West’in hesabı açıldıktan sonraki ilk gönderisi, rapçi ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg’in karaoke söylerken çekilmiş bulanık bir fotoğrafıydı. Tweet’te, “şu Mark’a bak, beni instagramdan nasıl attın” yazıyordu.

Welcome back to Twitter, my friend! — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2022

Elon Musk hoşgeldin dedi

Twitter’in rapçinin hesabını kilitleme adımı dikkat çekiciydi çünkü Twitter’ı satın alacağını söyleyen ve kendisini ifade özgürlüğü savaşçısı olarak nitelendiren milyarder Elon Musk, West’in platforma dönüşünü “Twitter’a tekrar hoş geldin dostum!” yazan bir gönderiyle karşıladı.

Bu, Kanye West’in ilk vukuatı değil. Bu yılın başlarında, komedyen Trevor Noah’a ırkçı hakaretler yağdırdıktan sonra Instagram’dan 24 saat uzaklaştırılmıştı.