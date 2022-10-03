Kanye West, Balenciaga’nın çamurlu podyumundaydı

Paris moda haftasında Balenciaga’nın ‘lüks distopik kent modası’ temalı defilesine katılanların podyumda yürüyen ismin Kanye West olduğunu anlaması dakikalar aldı.

Fotoğraf: Balenciaga

Balenciaga, modanın kalıplarını alt üst ederek kendini dünyanın en ilginç lüks markalarından biri haline getirmeye devam ediyor.

Dünyanın en ünlü insanlardan birini model olarak podyuma çıkaran ancak öncesinde konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan marka yine isminden söz ettirdi.

Gösteriye Kim Kardashian’dan olan dört çocuğunun en küçüğü Psalm’la (3) birlikte gelen ‘Ye’ olarak da bilinen rapçi, giydiği güvenlik ceketiyle çamurlu podyuma şaşırtıcı bir giriş yaptı.