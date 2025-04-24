Kandilli: Depremin şiddeti denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldü

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarındaki dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili “Şiddeti denizde 8, karadaysa 4-5 olarak ölçüldü” dedi.

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Özel, dün akşam Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde depremle sunum yaptı ve şunları söyledi:

‘Erken uyarı sistemi devreye girdi’

* Deprem, 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandı. 6,1’lik depremden sonra iki tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu.

* Deprem Orta Marmara ile Kumburgaz fay hattının tam ortasında yaşandı. Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldi, izlemelerini dikkatle sürdürüyoruz.

* Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler var. Bu durum Marmara Denizi’nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflatıyor.

* Rasathane, Marmara’da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalışıyor. Bugünkü depremde sistem devreye girdi, bu durum sevindirici.

‘Etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir’

Özel sunumdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, deprem uzmanlarının gelecekteki olası depremlere ilişkin görüş ayrılıklarına düştüğünü hatırlattı. Özel’se şöyle yanıt verdi: “Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti vardır. Bu ikisinin tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bölgede deprem aktivitesi meydana geldi, şu anda da meydana geldiği yerde devam ediyor. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi olduğunu, deprem olma ihtimalini biz de biliyoruz, söylüyoruz.”

Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karadaysa 4-5 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

2019’daki 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü hatırlatan Özel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu depremin ardından iki kez 5’ten büyük artçı deprem oldu. 6,1’lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir.”

Büyüklük ve şiddet farklı

Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı anlamlara geliyor.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz farkı Diken’e şöyle açıklamıştı:

“Büyüklük depremi oluşturan enerjinin miktarıdır. Odakta ölçülür. Yüzeyde ölçülen bir değer değil, depremin olduğu derinlikteki enerji ne kadar salındı bunu hesaplayan bir değerdir. Şiddetse yüzeydeki sarsıntının miktarıdır. Bunu da başka aletle ölçerler.”