Kaliforniya valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker görevlendirmesine karşı mahkemeye başvurdu

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles’ta devam eden olayları bastırmak için eyalette asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

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ABD’de California eyaletinin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesince (ICE) gözaltına alınan göçmenlere destek için gösteriler beşinci gününde.

Trump protestoculara ‘haydut’ diyerek şöyle konuşmuştu: “Los Angeles’ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin.”

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar çıkmış ve bazı eylemciler çok sayıda aracı yakarak kullanılamaz hale getirmişti.

Trump, gösterileri bastırmak için önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini, daha sonra da ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Olaylarla ilgili Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile Demokrat California Valisi Newsom arasındaki gerginlik devam ediyor.

Vali Newsom, Trump’ın kente gönderdiği askerlerin kullanılmasını engellemek için federal mahkemeye acil talepte bulundu.

Konuya ilişkin X’ten açıklama yapan Newsom, “Trump, ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı kışkırtıyor” dedi.

Trump yönetimi, askerlerin görevini ‘göstericilerin neden olduğu şiddet dolayısıyla federal kurum ve görevlileri korumak’ diye tanımlamıştı.

Vali Newsom, Trump yönetiminin bu askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla suçlayarak yönetimin eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aştığını savundu.

Newsom, bölgedeki Ulusal Muhafızların idaresinin eyalet valisi olarak kendisinde olduğunu ve Trump’ın ’10’uncu madde’ diye bilinen bir düzenlemeyi devreye sokarak kendi başına Los Angeles’a 4 bin civarında Ulusal Muhafız gönderdiğini kaydetti.