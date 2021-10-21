JP Morgan: Bitcoin’deki rekor sadece fon haberlerine bağlı değil

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan’a göre Bitcoin’deki yeni çıkış dalgasında fon haberlerinden ziyade dünyada hızla yükselen enflasyon etkili.

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Dünyada özellikle gıda ve enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyon oranlarında sert yükselişler yaşanıyor.

ABD’de enflasyon yüzde 5,3’e kadar ulaşırken, Almanya yüzde 4,3’le 1993’ten beri en yüksek enflasyonu gördü. Britanya’da da yüzde 3,2’ye ulaşan enflasyon son dokuz yılın en tepe noktası.

Türkiye’de ise durum biraz daha farklı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra siyasilerin Merkez Bankası yönetimine müdahaleleri nedeniyle enflasyon oranı yüzde 20’lere kadar ulaşmış durumda.

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda önceki gün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla birlikte ise Bitcoin dün tüm zamanların zirvesini 66 bin 976 dolara kadar taşımayı başardı.

Söz konusu fon haberi, her ne kadar kripto para piyasası için bir kilometre taşı olarak görülse de uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan fiyat hareketinin fondan ziyade dünyada yükselen enflasyondan kaynaklı olduğu görüşünde.

Kurum tarafından yayınlanan raporda yer alan ifadeler şöyle: “Proshares Bitcoin ETF’inin yatırıma açılmasının tek başına Bitcoin’e yeni bir büyük ölçekli para girişi dalgası yaratması beklenmez. Bundan çok Bitcoin’in enflasyona karşı altından daha iyi hedge imkanı sunuyor olmasının fiyatta yaşanan son dönem artışının neden olduğunu düşünüyoruz. Eylül ayından beri altın ETF’lerinden Bitcoin ETF’lerine akış görülüyor.”

Bitcoin fonu ne işe yarıyor?

ProShares’in Bitcoin fonunda yatırımcılar BTC özelinde doğrudan kripto para almak yerine kripto paranın değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.