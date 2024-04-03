Joker filminden ilk poster geldi

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen Joker filminin ilk resmi posteri sonunda yayınlandı.

Fotoğraf: Warner Bros. Pictures

Filmin yönetmeni Todd Phillips’in yayınladığı posterde başrol yıldızları Joaquin Phoenix (Arthur Fleck/Joker) ve Lady Gaga (Dr. Harleen Quinzel/Harley Quinn) spotların altında dans ederken görülüyor.

Posterde filmin adının hemen altındaysa resmi çıkış tarihi olan 4 Ekim ve devam filminin müzikal yönüne vurgu yapan ‘Dünya Bir Sahne‘ sloganı yer alıyor.

Yeni Joker filmi ‘Folie á Deux’, Phoenix’in Jokeri’nin hikayesini takip ediyor. Onu tedavi etmek üzere atanan bir doktor olan Gaga yani Harleen Quinzel bir süre sonra Joker’e aşık oluyor ve olaylar gelişiyor.

Filmde ayrıca Zazie Beetz, Steve Coogan, Brendan Gleeson ve Catherine Keener gibi oyuncular yeniden yer alıyor.

Yönetmen, filmin çok beklenen fragmanının da 9 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu.