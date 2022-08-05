Lady Gaga doğruladı: Joker’in ‘iki kişilik deliliği’nde

Pop yıldızı ve oyuncu Lady Gaga Joker’in devam filminde yer alacağına dair haberleri, paylaştığı kısa tanıtımla doğruladı.

Fotoğraf: Twitter

İlk film 2019’da gösterime girmiş ve Joaquin Phoenix DC Comics kötüsü Joker rolünde başarılı performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı.

Filmin yönetmeni Todd Phillips’in Twitter hesabından senaryo kapağını paylaşarak yeni ‘Joker’ filminin adını ‘Folie à Deux’ (İki kişilik delilik) olarak açıklamıştı.

Warner Bros dün filmin vizyon tarihini 4 Ekim 2024 olarak duyurmuştu.

İkinci film için Lady Gaga ile görüşüldüğü, Joker’in kendisi gibi kötü partneri Harley Quinn karakterini canlandıracağı ve filmin müzikal ütünde olacağı yazılmıştı.

Lady Gaga Twitter hesabından paylaştığı kısa videoda Phoenix ve Gaga siluet olarak görünüyor. İkili isimlerinin yanıp söndüğü videoda Irving Berlin’in 1935 tarihli ‘Top Hat‘ filmi için yazdığı ‘Cheek to Cheek‘ şarkısında dans ediyor.

Devam filminin adı ‘Folie à Deux’ nadir görülen psikiyatrik sendrom. Paylaşılmış psikotik bozukluk olarak bilinen durum Joker’le Harley Quinn arasındaki birbirine bağımlı ilişkiye bir gönderme niteliğinde.