‘Joker’in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu

‘Joker’in devam filmi için gösterim tarihi açıklandı: 4 Ekim 2024.

İlk film 2019’da gösterime girmiş ve Joaquin Phoenix DC Comics kötüsü Joker rolünde başarılı performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı.

Phoenix en iyi erkek oyuncu Oscar’ını da getiren rolüyle yeniden beyazperdede olacak.

Yapımcısı Warner Bros filmin gösterim tarihi dışında detay paylaşmazken merakla beklenen devam filmi hakkında bilenen şöyle:

Filmin yönetmeni Todd Phillips’in Twitter hesabından senaryo kapağını paylaşarak yeni ‘Joker’ filminin adını ‘Folie à Deux’ (İki kişilik delilik) olarak açıklamıştı.

Hollywood Reporter ikinci film için Lady Gaga ile görüşüldüğünü yazmıştı. Şarkıcı ve oyuncu, filmde yer almayı kabul ederse Joker’in kendisi gibi kötü partneri Harley Quinn karakterini canlandıracak.

İkinci film müzikal türünde olacak.