Joker 2: Müzikal olabilir, Joaquin Phoenix’in partneri rolünde Lady Gaga gündemde

DC Comics’in kötüsü Joker’in ikinci filminin müzikal olabileceği ve Lady Gaga’nın yapımın yıldızı Joaquin Phoenix’in partneri olması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Joaquin Phoenix

Filmin yönetmeni Todd Phillips’in Twitter hesabından senaryo kapağını paylaşarak yeni ‘Joker’ filminin adını ‘Folie à Deux’ (İki kişilik delilik) olarak açıklamıştı. Paylaşımları arasında başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in fotoğrafı da vardı.

Hollywood Reporter’a konuşan kaynaklar ikinci film için Lady Gaga ile görüşüldüğünü söyledi. Şarkıcı ve oyuncu, filmde yer almayı kabul ederse Joker’in kendisi gibi kötü partneri Harley Quinn karakterini canlandıracak.

Üstelik ikinci filmin müzikal türünde olacak.

2109 yapımı ‘Joker‘ başrolü Phoenix’e en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getirilmiş, film aynı zamanda en iyi müzik ödülünün de sahibi olmuştu.