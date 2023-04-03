Lady Gaga ‘Joker Merdivenleri’nde

Çekimleri devam eden ikinci Joker filmi ‘İkili Delilik’te Joaquin Phoenix’e eşlik eden Lady Gaga, ilk filmin ikonik mekanı ‘Joker Merdivenleri’ndeydi.
Yönetmenliğini Todd Phillips’in yaptığı, başrolü oynayan Joaquin Phoenix’e Lady Gaga’nın eşlik ettiği ‘Joker 2: Folie à Deux’ filminin çekimleri New York şehrinde devam ediyor.
Batman News hafta sonu kurulan film setinden paylaştığı fotoğraflar, Lady Gaga’yı ilk filmde Joker’in dans ederek indiği merdivenlerde gösteriyor.
New York şehrinin Bronx ilçesindeki Highbridge’de, 167’inci Cadde’deki Shakespeare ve Anderson sokaklarını birbirine bağlayan merdivenler filmden sonra ‘Joker Merdivenleri’ olarak anılmaya başlamıştı.
Joker, Gary Glitter’ın ‘Rock and Roll Part 2’ şarkısı eşliğinde dans ederek merdivenlerden aşağı iniyordu.
Yeni filmdeyse Lady Gaga’nın canlandırdığı Harley karakteri bu kez merdivenlerden çıktı.
İkili Delilik’in 4 Ekim 2024’te vizyona girmesi bekleniyor.