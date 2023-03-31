Japonya çip savaşında: Çin’e ihracat kontrollerini sıkılaştırıyor

Japonya, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin’e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.

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Buna göre hükümet, Çin’e yönelik ihracat kontrolleri uygulanan yarı iletken üretim malzemeleri listesini daha da genişletecek.

Karara göre 23 ürün, ihracat kontrollerine tabi ürünler listesine eklenecek. Bu hamle, şirketlerin Çin’e yönelik ihracatını zorlaştıracak.

Listeye, yüksek performanslı çip yonga üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole litografi ile bellek cihazlarını baskılama malzemeleri eklenecek.

Japonya, ‘Döviz ve Dış Ticaret Kontrol Yasası’ uyarınca, askeri kullanıma yönlendirilebilecek ekipman dahil sivil malların ihracatını kontrol ediyor.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022 başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, Eylül 2022’de tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.