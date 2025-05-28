Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.
Engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.
Dernek, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini belirtti.
Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Kanalın 657 bin abonesi ve 200 milyondan fazla görüntülenmesi bulunuyordu.
Yayıncı Jahrein'in, 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/Dx4txgQ2ac pic.twitter.com/9bnDcLo3E9— EngelliWeb (@engelliweb) May 28, 2025