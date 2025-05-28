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Yaramazlara biraz batar!

Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

Görsel: İFÖD

Engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.


Dernek, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini belirtti.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanalın 657 bin abonesi ve 200 milyondan fazla görüntülenmesi bulunuyordu.

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